Belval wird mit Abgasen von Stahlwerk beheizt

Seit Mai ist die Anlage in Betrieb, an diesem Freitag wurde sie offiziell eingeweiht. Es geht um das Projekt zur Rückgewinnung der Abwärme aus dem Nachwärmofen im Walzwerk Train 2 in Belval. Die Idee kam 2016 von ArcelorMittal und wurde vom Wirtschaftsministerium und Sudcal unterstützt.

Die Anlage leistet 18.000 MWh/Jahr, das entspricht 1,6 Millionen Liter Heizöl/Jahr oder einem Wärmebedarf von 4000 Häusern pro Jahr. Damit werden 5000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart. Auf diese Weise werden auch 70 Prozent des Bedarfs der Haushalte im neuen Stadtteil Belval gedeckt.

«Wir haben diese Projekt als bürgernahes Unternehmen ins Leben gerufen», sagt Roland Nastian, Geschäftsführer von ArcelorMittal Luxemburg. «Niemand hat uns dazu verpflichtet, aber wir sind uns unserer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verantwortung im Großherzogtum bewusst. Die Produktion von Stahl erzeugt Kohlenstoff, aber wir sind bestrebt, unseren CO2-Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren.»

(fl/L'essentiel)