Den passenden Freizeit-​​Partner per App finden

Keine Lust ins Restaurant, ins Café oder ins Kino zu gehen, weil es alleine keinen Spaß macht? Keine Lust, Sport zu treiben, weil es alleine nicht motivierend genug ist? Dank der neuen App «Dappin» soll das demnächst alles kein Problem mehr sein. Die Entwickler Jacques-Félix Wirtz (31) und Loïc Ambroise (27) wollen damit Gleichgesinnte zusammenbringen.

«Ich kam auf die Idee, als ich ein Praktikum in New-York machte – wo ich niemanden kannte. Es war nicht einfach, jemanden zu finden, mit dem ich Sport- und Freizeitaktivitäten teilen konnte. Ich fand es einfach schade, dass es kein Mittel gab, um mit einem gleichgesinnten Menschen Kontakt aufzunehmen», erklärt Wirtz.

Als er später in London studierte, teilte der Luxemburger seine Gedanken seinem französischen Freund mit. Vor etwas mehr als zwei Jahren fingen sie ernsthaft an, an ihrem gemeinsamen Projekt zu arbeiten. So entstand die App.

Gegen Fake-Profile

Auf Dappin kann der User eine Aktivität aus den verschiedenen Rubriken (Bars, Besichtigungen, Reisen, Kino...), eingeben und ein kurzes Video einfügen. «Das Video soll verhindern, dass Fake-Profile entstehen – was auf Dating-Apps öfters der Fall ist. Außerdem soll das Video einen Eindruck über die Persönlichkeit des Freizeitpartners geben», erklärt Wirtz. Die App-Nutzer müssen ebenfalls ein Video hinterlassen. Erst wenn es akzeptiert wird, kann das Gespräch fortgesetzt werden.

Im App Store kann Dappin zuerst einmal in der Großregion – wo zahlreiche Ausländer und Grenzgänger unterwegs sind – kostenlos heruntergeladen werden. In Zukunft wird die App ebenfalls kostenpflichtige Funktionen enthalten.

Am Samstag soll die App Dappin an den Start gehen.

(Mathieu Vacon/L´essentiel)