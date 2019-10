Justiz und Parlament liegen weiter im Clinch

Martine Hansen, Vorsitzende der CSV-Fraktion, erwartet eine Stellungnahme vonseiten der Justizministerin. Sam Tanson solle sich ihrer Meinung nach zu dem Streit zwischen der Abgeordnetenkammer und der Justiz äußern, die sich gegenseitig dafür verantwortlich machen, dass die Gewaltenteilung nicht eingehalten werde.

Am Montag enthüllte RTL das Vorliegen eines Schreibens der Generalstaatsanwältin Martine Solovieff, das an den CSV-Vizen Felix Eischen adressiert war. In dem Brief forderte Solovieff den Abgeordneten auf, dessen Quellen offenzulegen. Eischen war in Besitz eines Dokuments, das mögliche Straftaten aufzeigt. Abgeordnete sind jedoch nicht verpflichtet, ihre Quellen preiszugeben.

Es ist bereits das zweite Schreiben

Dies ist bereits das zweite Schreiben der Staatsanwältin an das Parlament. RTL gegenüber sagte sie, das erste Schreiben sei eine Reaktion auf eine parlamentarische Anfrage gewesen, die ihre Integrität in Frage stellte. «Wir sind immer bereit, Stellung zu beziehen, aber nicht auf dieser Ebene der Debatte», gab Martine Solovieff zu Bedenken.

In ihrem zweiten Schreiben fordert Solovieff zusätzliche Informationen. «Wenn der Abgeordnete mir erklärt hätte, dass das fragliche Dokument öffentlich sei, wäre die Angelegenheit damit erledigt gewesen», so Solovieff «Wir finden es überraschend, dass die Staatsanwältin so sehr darauf beharrt, die Quellen zu erfahren», sagte Martine Hansen. Die CSV-Fraktion will das Thema auf die Tagesordnung des Ausschusses setzen.

(mau/L'essentiel)