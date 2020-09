Belgien feilt an Details zu Grenzmaßnahmen

Die belgische Regierung feilt derzeit an den genauen Einzelheiten der Beschränkungen, die ab Freitag um 16 Uhr gelten. Dies geht aus einer Mitteilung des luxemburgischen Außenministeriums hervor. Grund hierfür ist demnach die erneute Einstufung Luxemburgs als Risikogebiet von Seiten der belgischen Behörden, aufgrund der aktuell steigenden Infektionszahlen im Großherzogtum.

Wie aus der Mitteilung hervorgeht stellten die beiden Außenminister Jean Asselborn und sein belgischer Kollege Philippe Goffin bei einem Treffen am Donnerstag klar, dass für Einwohner Luxemburgs weiterhin Aufenthalte von weniger als 48 Stunden in Belgien möglich sind und dass es keine Grenzbeschränkungen geben wird. Bei Aufenthalten von mehr als 48 Stunden unterliegen Personen mit einer wesentlichen Funktion oder einem wesentlichen Grund, einschließlich Grenzpendler und Studenten, keinen Beschränkungen. Alle Infos der belgischen Regierung gibt es hier.

Dennoch müsse jede Person immer in der Lage sein, die persönliche Situation belegbar zu begründen. Jede Person, die nach Belgien einreist, muss das Online-Formular zur Passagiersuche (PLF) ausfüllen, wenn sie sich länger als 48 Stunden in Belgien aufhält oder wenn sie mehr als 48 Stunden in Luxemburg verbracht hat, unabhängig vom Grund der Reise.

(L'essentiel)