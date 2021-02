Die Schulen zu schließen, «macht so keinen Sinn»

Bildungsminister Claude Meisch hat am Donnerstag angekündigt, die Grundschulen ab kommenden Montag bis zu den Ferien zu schließen, weil «das Coronavirus schneller zirkuliert». Die Maßnahmen, die noch im Herbst geholfen hätten, zeigten jetzt keine Wirkung mehr, sagte er in einer Pressekonferenz

Deshalb bleiben auch die Grundschüler in der Woche vor den Karnevalsferien zuhause, um Kontakte zu vermeiden und eine Verbreitung des Virus weitgehend einzuschränken. L'essentiel hat ein paar Reaktionen gesammelt.

Carlotta 44 Jahre

«Ich verstehe die Entscheidung, aber das am Ende der Woche zu erfahren... Was ist mit der Arbeit am Montag? Ich muss Familienurlaub nehmen.»

Nelson 38 Jahre

«Wenn dies der einzige Weg ist, das Virus zu stoppen, dann lasst es uns tun. Wir hätten die Schulen schon nach dem Lockdown länger geschlossen halten sollen.»

Alison 42 Jahre

«Es ist noch eine Woche bis zu den Ferien, also ist es okay. Es ist eine Maßnahme, die hilft, aber ich hätte es gerne früher gewusst.»

Binci 30 Jahre

«Es macht keinen Sinn, die Schulen eine Woche vor den Ferien zu schließen, um sie danach wieder zu öffnen. Wir müssen eine dauerhafte Lösung finden.»

(L'essentiel)