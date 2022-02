Experte rechnet mit baldigem Ende aller Auflagen

Dr. Gérard Schockmel hat sich für die Aufhebung der Coronamaßnahmen ausgesprochen. «Wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, kann das auch schon vor dem Ablauf des Covid-Gesetzes am 28. April geschehen», erklärt der Spezialist für Infektionskrankheiten an den Hopitaux Robert Schuman.

«Luxemburg hat einen schrittweisen Weg gewählt, der mir vernünftig erscheint», so der Experte weiter. Dänemark hat als erstes Land alle Maßnahmen aufgehoben. Schweden, Norwegen und die Schweiz haben nachgezogen. Frankreich, Belgien und Deutschland haben einen Zeitplan für die Rückkehr zur Normalität bis April vorgelegt. «Wegen Omikron kann man relativ beruhigt sein», betont Dr. Schockmel. Seiner Meinung nach werde dieser Schritt auch zeitnah im Großherzogtum erfolgen. «Das könnte schon in den nächsten Wochen kommen. Wir dürfen aufgrund von wirtschaftlichen Fragen nicht zu sehr hinter den Nachbarn zurückbleiben», sagt Schockmel.

« Ungeimpfte müssen Verantwortung übernehmen »

Die Maskenpflicht in der Schule hält er ebenfalls für obsolet. «Ich weiß auch nicht, ob 3G am Arbeitsplatz noch wirklich notwendig ist», fügt er hinzu. Da die Maßnahme mittlerweile ohnehin freiwillig ist, werde sie wohl rasch eingestellt werden. Der Infektiologe empfiehlt, dass «die Maske nur von Risikopersonen oder in sensiblen Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen getragen werden sollte». Ansonsten könne man sie beim Besuch eines Restaurants oder eines Geschäfts tragen, aber man müsse sich sich wieder an die Normalität gewöhnen.

Auch der CovidCheck könnte laut ihm aufgehoben werden. «Die Menschen werden Verantwortung übernehmen müssen, wenn sie sich gegen eine Impfung entscheiden. Der Staat hat getan, was er zu tun hatte. Ich gehe davon aus, dass die Dinge in diese Richtung gehen werden», sagt Schockmel. Der Arzt betont, dass allerdings besonders die infektionsbedingte Immunität nicht sehr stark zu sein scheine. Zur geplanten Impfpflicht, die Mitte Januar ausgearbeitet wurde, müssten nach Ansicht des Arztes wie geplant weitere Diskussionen stattfinden.

(Nicolas Martin/L'essentiel)