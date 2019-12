Luxemburg gedenkt den Opfern der Ardennenschlacht

Am Montag wurde auf dem amerikanischen Friedhof in Hamm an die Opfern der Ardennenschlacht erinnert. Luxemburg, aber auch mehrere am Zweiten Weltkrieg beteiligte Länder, gedachten des 75. Jahrestages dieser Schlacht und der letzten großen deutschen Offensive im Zweiten Weltkrieg.

Neben Großherzog Henri nahm auch Premierminister Xavier Bettel an der Zeremonie teil. Zu der Gedenkfeier reisten auch zahlreiche ausländische Staatsgäste an. Darunter waren der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck, der König von Belgien Philippe und Königin Mathilde, der polnische Präsident Andrzej Duda, US-Verteidigungsminister Mark Esper und die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi.

Besonders geehrt wurde der amerikanische General George Patton, einer der großen Helden der Schlacht um die Ardennen. Seine Enkelin war angereist und mit ihr mehrere Veteranen des Krieges. In seiner Rede erinnerte Großherzog Henri an die 600 Luxemburger Zivilisten, die durch das Schlachtgeschehen ihr Leben verloren. Mehr als die Hälfte der Dörfer im Großherzogtum sei zerstört worden, rief der Großherzog den Anwesenden ins Gedächtnis. In diesen Tagen finden noch zahlreiche weitere Gedenkveranstaltungen in Belgien statt, darunter die zentrale Gedenkfeier in Bastogne, dem Epizentrum der blutigen Schlacht.

In Hamm are aligned the crosses & stars of David marking the graves of 5076 brave American soldiers. Beyond this moral debt to our predecessors of all Allied Nations it is our duty to transmit the memory of the sufferings of WWII. Our peace shall never be taken for granted. pic.twitter.com/qiuVK7SCcp