Taliban-​​Vorstoß holt Asselborn in Frankreich ein

Ziel erreicht: Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn ist bei seiner jährlichen Radtour im südfranzösischen Béziers angekommen. In seiner 15. und letzten Etappe hat der 72-Jährige rund 90 Kilometer von La Grande-Motte bis zu seinem Zielort hinter sich gebracht – und hatte dabei wohl mit ordentlich Gegenwind zu kämpfen, wie er in seinem Reisebericht auf Facebook schreibt. «Der Wind attackiert sogar die Helmgurte...», scherzt er zwischendurch.

Es wird nicht das einzige Hindernis gewesen sein, das er auf seiner zweiwöchigen Sommertour überwinden musste, immerhin führte die gesamte Strecke einmal senkrecht durch Frankreich und geradewegs über den Mont Ventoux.

« Es ist unsere Pflicht, uns der Verteidigung der Menschenrechte würdig zu erweisen »

Für Asselborn ist die jährliche Tour «eine Auszeit, eine andere Art, seine Tage zu leben. Das, was die Ferien vom Rest des Jahres unterscheidet». Doch das aktuelle Geschehen in Afghanistan kann und will der dienstälteste Außenminister Europas wohl auch im Urlaub nicht von sich fernhalten, wie er in seinem Reisetagebuch schreibt.

«Die Ereignisse der letzten Tage in Afghanistan haben es mir nicht leicht gemacht, diese Zeilen zu schreiben, und ich bin in Gedanken bei denjenigen, die in diesem von jahrzehntelangem Krieg und Terrorismus gequälten Land leiden und in der Angst vor der Ungewissheit leben. Es ist unsere Pflicht, das Schicksal nicht hinzunehmen und uns der Verteidigung der Menschenrechte würdig zu erweisen, insbesondere gegenüber den am meisten bedrohten Menschen in Afghanistan, den Mädchen und Frauen.»

«Wir sehen uns nächstes Jahr, wenn alles gut geht... und wenn Sie wollen...», beendet der Minister seinen Bericht. Offenbar hat der Fahrrad-Fan auch für kommendes Jahr seine Tour wieder fest eingeplant.

(mei/L'essentiel)