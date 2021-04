Luxemburger greifen in der Krise früher zum Glas

Es ist 11 Uhr. Auf den Terrassen der Place d'Armes herrscht reges Treiben. Auch vormittags steht auf den Tischen schon Alkohol. Zwei Frauen genießen die Sonne mit einer Flasche Rosé und Crémant. Früher am Tag Alkohol zu trinken scheint ein Trend zu sein, der von vielen Fachleuten im Hotel- und Gaststättengewerbe bestätigt wird. «Das Verhalten der Menschen hat sich geändert. Sie nehmen sich mehr Zeit am Tisch und genießen in Ruhe ihr Getränk», sagt Isabelle Wagner, Managerin eines Restaurants an der Place d'Armes.

Auf ihrer Terrasse sind Wein und Cocktails sehr beliebt. «Wir verkaufen auch morgens um 10.30 Uhr Cocktails, was vor Corona sehr selten war», sagt Wagner. «Die Kunden brauchen offensichtlich eine Flasche, um einen geselligen Moment zu teilen», meint David Boittet, Manager einer Bar in der Rue du Marché-aux-Herbes. «Die Kunden konsumieren mehr Flaschen Rosé oder Weißwein als Gläser», sagt er. «Es konzentriert sich mehr auf den Nachmittag, sie beginnen so um 15 Uhr» – Was wohl auch daran liegt, dass die Terrassen um 18 Uhr wieder schließen.

«Mit der Coronakrise hat sich das verdoppelt, sogar verdreifacht»

Während der Alkohol auf den Terrassen früher konsumiert wird, scheint er vor allem im Privaten der Konsum zu steigen. Das bestätigt Guill Kaempff, Präsident der Handelsunion von Luxemburg-Stadt und Inhaber eines Spirituosengeschäfts an der Place Guillaume II, dessen Umsatz sprunghaft angestiegen sei: «Vorher hatte ich eine Handvoll Kunden, die unter der Woche kam, um Wein zu kaufen. Heute, mit der Coronakrise hat sich das verdoppelt, sogar verdreifacht», sagt er. Seiner Meinung nach hänge dies auch mit der langen Schließung von Bars und Restaurants zusammen.

«Die Kunden zögern nicht, in den Geldbeutel zu greifen, um in eine Qualitätsflasche zu investieren. Die gekauften Weine sind keine Einstiegsweine. Im Durchschnitt kaufen die Leute Weine zwischen zehn und 20 Euro pro Flasche», erzählt auch Frédéric De Radiguès, Geschäftsführer von Munhowen, dessen Geschäfte einen Anstieg des Umsatzes von alkoholischen Getränken um sogar 23 Prozent verzeichnet.

