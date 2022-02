Luxemburg sendet erste Proben zum WHO-​​BioHub

37.000 Proben des Coronavirus sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in der LuxMicroBiobank beim Laboratoire national de santé (LNS) gelagert. Als erstes Land hat Luxemburg nun für die Pilotphase des Projekts BioHub der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Proben davon an das neue Zentrum in der Schweiz geliefert, wie das Ministerium am Freitagnachmittag mitteilt. So habe man den Arbeitsablauf für die Abgabe und den Empfang von SARS-CoV-2-Proben testen können, um das zukünftige Standardverfahren für die neue Datenbank einzuführen.

Die Schweizer Einrichtung ist Teil des virtuellen BioHub-Systems der WHO und soll den schnellen Austausch von Viren und anderen Krankheitserregern zwischen Laboren und Partnern weltweit verbessern – und damit in Zukunft eine möglichst schnelle Gefahrenabwehr sicherstellen. Neben Luxemburg stellen auch Länder wie Italien, Ägypten und Thailand in der ersten Pilotphase freiwillig Proben bereit. Danach soll das Projekt auf andere Krankheitserreger ausgeweitet und übertragen, sowie ein größeres Labornetzwerk geschaffen werden.

«Die BioHub-Initiative der WHO wird eine hervorragende Ressource für den Globalen Aktionsplan zur Vorbereitung auf Pandemien darstellen», wird Dr. Tamir Abdelrahman, Leiter der Abteilung für Mikrobiologie am LNS, zitiert. «Die aktuelle Pandemie hat uns gelehrt, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit und die globale Bereitschaft gegenüber neu auftretenden Infektionskrankheiten sind. Die BioHub-Initiative der WHO ist ein wertvolles Instrument im Kampf gegen gefährliche Krankheitserreger und ich bin stolz darauf, dass das LNS als erstes mit Proben von COVID-19 zu dieser internationalen Initiative beitragen konnte», so auch Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP).

(mei/L'essentiel)