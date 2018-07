Luxemburger Polizisten tragen bald Bodycams

Artikel per Mail weiterempfehlen

Immer wieder kommt es in Luxemburg zu Gewalt gegen Polizisten – jetzt reagiert der zuständige Minister Étienne Schneider. Der LSAP-Politiker kündigte an, dass ab September einige Streifenbeamte mit Mini-Kameras am Körper unterwegs sein werden. Vorerst nur im Rahmen eines Pilotprojekts.

Zwischen 2007 und 2016 wurden insgesamt 453 Polizisten bei Übergriffen in Luxemburg verletzt. 81 unter ihnen konnten daraufhin länger als drei Tage nicht zur Arbeit erscheinen.

Die «Bodycams» filmen in brenzligen Situationen mit – die Bilder können später als Beweis für Straftaten, übrigens auch für jene von Polizisten, herangezogen werden. «Diese Kameras sind dazu gedacht, Konfliktsituationen zu entschärfen und die Sicherheit der Beamten zu erhöhen», sagte Schneider. «Außerdem sollen sie Fehlreaktionen durch Beamte verhindern.» Neben der Einführung von Bodycams erwägt der Minister auch härtere Strafen bei Aggressionen gegenüber Einsatzkräften.

Auf Initiative der CSV nahmen Schneider und sein Regierungskollege, Justizminister Félix Braz (Déi Gréng) auch zu den Polizeivorfällen in Lausdorn und Bonneweg und dem diesbezüglichen Schweigen der Behörden Stellung. Beide Minister konnten (oder wollten) jedoch keine Details nennen und verwiesen auf das Untersuchungsgeheimnis. Braz warf den Christsozialen im Gegenzug einen merkwürdigen Umgang mit der Gewaltentrennung, der Geheimhaltungspflicht bei Justizermittlungen und der Unschuldsvermutung vor. Die beiden Minister erinnerten daran, dass die Polizei über Facebook, YouTube und über Pressemeldungen regelmäßig mit der Öffentlichkeit kommuniziere.

«Das war ein Schlag ins Leere. Entgegen den Behauptungen der Regierung fehlt es an Transparenz», kritisiert der CSV-Deputierte Laurent Mosar. «Es gab eine Zeit, da haben sich die selben Minister noch gesprächiger gezeigt, etwa in Angelegenheiten wie dem Fall Srel.»

(L'essentiel)