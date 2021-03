«Luxemburg soll unsere Heimat werden»

Echternach ist normalerweise für seine Kultur und als touristisches Ausflugsziel bekannt. Seit 2001 werden in dem historisch geprägten Städtchen aber auch Kosmetik- und Körperpflegeprodukte hergestellt, die von großen Einzelhandelsketten vertrieben werden. Nun will die zur Maxim-Gruppe gehörende Cosmolux weiter expandieren. Bis 2030 will das Familienunternehmen 65 Millionen Euro in den Standort investieren. Rund 45 Millionen sollen allein in Abfüll-Anlagen und den Neubau von Hochregallagern ausgegeben werden. Zudem sollen weitere 270 Arbeitsplätze geschaffen werden.

Der sichtlich gerührte Geschäftsführer Rolf Giesen bedankte sich während der Präsentation am Donnerstagmittag im Beisein von Erbgroßherzog Guillaume und Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) vor allem bei seinen derzeit 330 Mitarbeitern. «Sie arbeiten mit Leidenschaft in Hinblick auf die Zielerfüllung», erklärte er mit brechender Stimme. Der Unternehmer hob zudem die unbürokratische und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium hervor. Die Expansion sei kein Lippenbekenntnis: «Wir wollen Luxemburg zu unserer Heimat machen.»

Ursprünglich sei er vor gut 20 Jahren nach Echternach gekommen, um Geräte zu kaufen. Stattdessen habe er aber eine Produktionshalle erstanden – der Anfang einer Erfolgsgeschichte. Im vergangenen Jahr setzte das Unternehmen im Luxemburger Norden 300 Millionen Euro um. Wirtschaftsminister Franz Fayot freute sich über die Entwicklung des Unternehmens, das «die Chancen und Vorteile des Großherzogtums als Produktionsstandort erkannt und genutzt hat».

