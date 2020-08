Brandstifter in Rambruch will Wald anzünden

Am frühen Montagabend wollte scheinbar jemand in Rambruch in einem Wald Feuer legen. Die Feuerwehr wurde gleich zur Stelle gerufen und konnte den Brand löschen, bevor er sich ausbreiten konnte. Beim Eintreffen der Rettungsdienste waren zwar Flammen zu sehen, allerdings war der Brand noch beherrschbar.

Wie die Polizei mitteilt, wurden kurze Zeit später zwei weitere Brandherde in der gleichen Gegend entdeckt. Einer konnte von einem Spaziergänger gelöscht werden, der andere breitete sich gar nicht erst aus. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus und sucht derzeit nach Zeugen.

(jg/L'essentiel)