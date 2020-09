Kardinal Hollerich ist offen für Frauen im Priesteramt

Ob Frauen der Zugang zum Priesteramt gewährt werden soll, ist eine wiederkehrende Streitfrage in der Katholischen Kirche. In einem Interview mit dem Kirchenportal katholisch.de hat sich Kardinal Jean-Claude Hollerich positiv gegenüber einer Öffnung des Klerus für Frauen geäußert. «Man muss sehen und merken, dass Frauen Mitspracherecht in der Kirche haben», erzählte er im Interview.

Interviewthema war unter anderem die Debatte um Reformen in der deutschen katholischen Kirche, der sogenannte Synodale Weg. Themenschwerpunkte des Synodalen Wegs sind «Macht und Gewaltenteilung in der Kirche», «Priesterliche Existenz heute», «Frauen in Diensten und Ämtern in der Kirche», und «Leben in gelingenden Beziehungen». Für Kardinal Hollerich sei die Stellung der Frau in der Kirche die wichtigste dieser Fragen. Ob Frauen wirklich Priesterinnen werden müssen, könne er nicht sagen: «Das weiß ich einfach nicht. Aber ich bin dafür offen.»

Angesprochen auf die neue Enzyklika des Papstes Fratelli tutti (alle Brüder) stellte der Erzbischof von Luxemburg klar: «Ich sage lieber: Fratelli e sorelle tutti, also: alle Brüder und Schwestern.»

(mei/L'essentiel)