Diese Kandidaten wurden in die Chamber gewählt

Nach dem Urnengang am Sonntag tritt die Chamber am 30. Oktober erstmals in neuer Besetzung zusammen. Insgesamt sieben Parteien sind im neuen Parlament vertreten.

Bei der Vereidigung der Deputierten werden Beobachter einige neue Gesichter zu sehen bekommen: Bei der CSV ziehen der Escher Bürgermeister Georges Mischo und der Gemeinderat der Stadt Luxemburg, Paul Galles, erstmals in die Abgeordnetenkammer ein, bei Déi Gréng schaffen Claude Turmes, François Benoy und Charles Margue den erstmaligen Einzug. Und die Piraten sind überhaupt zum allerersten Mal im Parlament vertreten.

Vorerst Abschied nehmen müssen hingegen Claude Haagen, Taina Bofferding, Claudia Dall'Agnol und Lydia Mutsch (LSAP) sowie Eugène Berger, Claude Lamberty und der aktuelle Minister Marc Hansen (DP). Bei der CSV verpasste Laurent Zeimet den Sprung ins Parlament.

(L'essentiel)