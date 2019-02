Luxemburg lebt schon jetzt auf Öko-​​Pump

Luxemburg lebt ab sofort für den Rest des Jahres 2019 auf Pump – auf Öko-Pump. Bereits im vergangenen Jahr fiel der persönliche «Overshoot Day» des Großherzogtums auf dem 19. Februar. Dieses Datum wird Luxemburg – laut dem Global Footprint Network – wohl auch dieses Jahr halten können. Zum Vergleich: Nur Katar hat einen früheren Termin am 9. Februar.

Mit dem «Overshoot Day» wird der Tag eines Jahres bezeichnet, an dem rein rechnerisch die gesamten Ressourcen an nachwachsenden Rohstoffen eines Jahres aufgebraucht wären, wenn alle Länder den gleichen Energieverbrauch hätten. Sprich: Würden alle Länder der Welt so haushalten wie Luxemburg, dann wären die Reserven eines kompletten Jahres bereits am 19. Februar aufgebraucht. Keine schöne Bilanz für das Großherzogtum.

Vom 29. Dezember auf den 1. August gewandert

Die Auswertung des Global Footprint Network, die die Berechnungen für jedes Jahr anstellt, besteht für die einzelnen Länder vorwiegend aus einer CO2-Bilanz, aber auch auf dem Verbrauch von nachwachsenden Rohstoffen, wie Holz, Tieren und Nutzpflanzen. In einem detaillierten Bericht steht das Großherzogtum etwas besser da. Allerdings ist Luxemburgs Fußabdruck schon seit einigen Jahren sehr hoch: Zum Zeitpunkt 2013 hätten die Einwohner des Großherzogtums bereits 7,7 Erden verbraucht. Die Franzosen hätten drei geschafft, die Deutschen 3,2 und die Belgier vier.

Mit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1970 lag der globale «Earth Overshoot Day» (etwa Erdüberlastungstag) auf dem 29. Dezember, zur Jahrtausendwende war er in den September gerutscht und im vergangenen Jahr fielen die Berechnungen schon auf den 1. August. Im Jahr 2018 wirtschaftete die Weltbevölkerung laut Angaben der dpa so, als habe sie 1,7 Erden zur Verfügung.

(sb/L'essentiel/dpa)