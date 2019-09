«L'essentiel» wächst am stärksten

Artikel per Mail weiterempfehlen

Alle halbe Jahr gibt die sogenannte Plurimedia-Studie Aufschluss über die Reichweite der Luxemburger Medien. Am heutigen Dienstag war es es wieder so weit – und einmal mehr darf sich L'essentiel freuen. Denn das Publikum des in Differdingen ansässigen Medienhauses wuchs stärker als das der Mitbewerber.

Plurimedia-Studie



Im Auftrag der Luxemburger Medienhäuser haben TNS Ilres sowie Kantar TNS zwischen Oktober 2018 und Juni 2019 insgesamt 4086 im Großherzogtum lebende Menschen ab 15 Jahren nach ihrem Medienkonsum befragt. Das Ergebnis der halbjährig durchgeführten, repräsentativen Plurimedia-Studie wurde am Dienstag veröffentlicht.

Demnach lesen täglich 122.600 Menschen, die mindestens 15 Jahre alt sind und in Luxemburg leben, L'essentiel als Zeitung beziehungsweise E-Paper. Dies entspricht einer Reichweite von 23,8 Prozent. Die Grenzgänger hinzugerechnet beträgt die tägliche Leserschaft 199.000. Damit bleibt L'essentiel die Nummer 1 unter den Luxemburger Tageszeitungen. Besonders hohe Reichweiten werden in der Zielgruppe der 15- bis 49-Jährigen und in der Hauptstadt erreicht.

lessentiel.lu bleibt meistgelesene Newsseite

Um gleich 1,4 Prozentpunkte, und damit auf eine Reichweite von 20,7 Prozent, wächst die Leserschaft von lessentiel.lu innerhalb der in Luxemburg Ansässigen. Inklusive der Grenzgänger (40.400) erreichen die französischsprachige sowie die deutschsprachige Website täglich 147.100 Leser. Damit baut lessentiel.lu seine Führung als meistgelesene Newsseite Luxemburgs weiter aus.

Das größte Publikumswachstum unter allen Luxemburger Medien verzeichnet indes L'essentiel Radio. Seit der vergangenen Befragung stieg die Zahl der Hörer um 29 Prozent an. Dies entspricht einer Reichweite unter den in Luxemburg Lebenden von 9,7 Prozent (+2 Prozentpunkte). Täglich schalten nun bereits 78.100 Hörer L'essentiel Radio ein – 64 Prozent davon leben im Großherzogtum.

(sk/pw/L'essentiel)