Wie reagieren Sie auf die zweite Welle, Herr Bettel?

Luxemburg ist Risikogebiet, zu dieser Einschätzung kam die deutsche Regierung am Dienstag. Die Regierung von Xavier Bettel (DP) reagierte zunächst mit Unverständnis und Erklärungen auf die deutsche Entscheidung, die das Robert Koch-Institut verkündet hatte. Mittlerweile müssen Reisende aus Luxemburg in Rheinland-Pfalz und dem Saarland in Quarantäne, wenn sie sich zuvor länger als 72 Stunden im Großherzogtum aufgehalten haben. Luxemburger müssen einen negativen Corona-Test vorlegen können, wenn sie nach Deutschland reisen wollen und in eine lokale Kontrolle geraten.

Für den heutigen Sonntag hatte Premierminister Xavier Bettel eine außerordentliche Sitzung des Regierungsrats angekündigt. Die Mitglieder der Regierung werden über die aktuelle Corona-Lage im Land beraten und gegebenenfalls neue Maßnahmen beschließen, heißt es in der Ankündigung. Im Anschluss an die Sitzung des Regierungsrats wird der Premierminister vor die Presse treten und die Menschen in Luxemburg über das Ergebnis informieren.

Auf Grund des immer noch laufenden EU-Gipfels in Brüssel wurde der Regierungsrat auf die Abendstunden verschoben, derzeit nennt das Staatsministerium 20 Uhr als Startzeit für die Sitzung. Der Premier wird wie immer bei diesem Thema von der Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) begleitet werden.

Die Pressekonferenz können sie wie üblich im Livestream über unsere Website verfolgen.

(L'essentiel)