So begrüßten die Luxemburger das neue Jahr

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Beginn des neuen Jahres wurde im ganzen Land mit großen Festlichkeiten begangen. Bei der große Neujahrsparty in der Luxexpo The Box ließen viele Gäste die Korken knallen. Auch die Leser von L'essentiel haben gut gefeiert: Ana Queiroz Røsand, Jessica Barilozzi, Yvette Adamczyk und Jean-Pierre Nicolas schickten uns ihre Neujahrsgrüße.

Im M-Club in Luxemburg-Stadt tanzten die Partygänger bis zum Morgengrauen. Die Familien beginngen Silvester auf der Knuedler Eisbahn, die noch bis Donnerstag in Betrieb ist. In Steinbrücken haben das Café Beim Kueb und seine Nachbarn auf das neue Jahr angestoßen.

(L'essentiel)