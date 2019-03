Der EU-​​Gerichtshof stellt neue Rekorde auf

Der Europäische Gerichtshof hat erneut Rekorde gebrochen: Dies ergaben Zahlen, die die Institution mit Sitz in Luxemburg am Montag veröffentlicht hat. So haben der Gerichtshof und das Gericht erster Instanz im Jahr 2018 1769 Verfahren abgeschlossen. 760 von ihnen wurden am Gerichtshof behandelt, verglichen mit 699 in 2017. Dies stellt einen historischen Rekord dar. Einen Rekord gab es auch beim Gericht erster Instanz mit 1009 abgeschlossenen Fällen.

Insgesamt wurden 1683 neue Fälle – 849 am Gerichtshof (+15 Prozent zu 2017) und 834 beim Gericht erster Instanz (-9 Prozent zu 2017) gezählt. Dies bestätigt den Aufwärtstrend der letzten Jahre. Dennoch war es möglich, die Zahl der anhängigen Verfahren zu reduzieren (2334 in 2018 gegenüber 2420 in 2017).

Auch die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der Fälle war ein Grund zur Zufriedenheit am EuGH. Je nach Art der Rechtsprechung betrug die durchschnittliche Dauer im Jahr 2018 13,4 bis 18,3 Monate beim Gerichtshof und 20 Monate beim Gericht erster Instanz.

