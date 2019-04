Luxemburg droht wieder ein Wassermangel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenn es im Winter regnet, füllt sich der Wasserspeicher des Landes allmählich wieder auf. So war es zumindest bisher. «Diese Zeit des Auftankens ist nun vorbei. Wir sehen ein leichtes Defizit in unseren Wasserreserven. In den vergangenen Monaten gab es nicht genügend Niederschlag, außer im Dezember und März«, sagt Brigitte Lambert, Leiterin der Verwaltung für Wasserwirtschaft.

Mit dem Frühlingseinzug wird der größte Teil des Niederschlags in der Vegetation verbraucht. Der Grundwasserspiegel erhöht sich nur noch wenig. «Selbst wenn wir viel Regen bekommen, wird nur eine kleine Menge in den Grundwasservorrat gelangen», so Lambert weiter.

Kein Wasser verschwenden

«Derzeit steht es gut um den Wasservorrat. Bei hohen Temperaturen, viel Sonne und Trockenheit allerdings steigt der Wasserverbrauch sehr schnell an. Wenn das mehrere Tage hintereinander anhält, kann es gelegentlich zu Wasserknappheit kommen. Deshalb sollten wir wachsam sein und Wasser nicht unnötig verschwenden», ergänzt Brigitte Lambert.

Die Dürre im vergangenen Sommer hatte gravierende Auswirkungen auf die landesweite Ernte. Es gilt als wahrscheinlich, dass auch 2019 Wassermangel droht. Bereits im vergangenen Herbst mussten einige Landwirte ihre Wasserreserven anbrechen um so ihre Tiere zu tränken.

(L'essentiel/Marion Mellinger)