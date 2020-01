Sieben von zehn Bewohnern sind Ausländer

Die Zahl der Hauptstadt-Bewohner wächst unaufhörlich weiter und hat nun die 120.000er-Marke geknackt. Ende letzten Jahres zählte Luxemburg-Stadt 122.273 Einwohner, das sind 3059 mehr als im Jahr 2018. Diese Dynamik ist weitgehend auf die ständig wachsende Zahl von Ausländern zurückzuführen. Ihr bereits besonders hoher Anteil an der Bevölkerung der Hauptstadt ist weiter gestiegen. In Luxemburg-Stadt sind mehr als sieben von zehn Einwohnern keine Luxemburger.

Was die Nationalitäten angeht, hat sich hingegen nicht viel verändert. Hinter den Luxemburgern (35.913) sind die Franzosen am zahlreichsten vertreten (20.889). Sie liegen vor den Portugiesen (12.209), Italienern (8610) und Belgiern (4622). «Im Jahr 2023 werden wir wahrscheinlich bei 130.000 Einwohnern liegen. Es ist ein kontinuierliches Wachstum und daher eine echte Herausforderung», kommentierte der erste Schöffe, Serge Wilmes (CSV), am Mittwoch die Zahlen.

(Thomas Holzer/L'essentiel)