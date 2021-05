Polizei verteilte vergangenes Jahr 716 Strafen pro Tag

261.393 Mal hat die Polizei im vergangenen Jahr wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, übermäßigem Alkohol- und Drogenkonsum und als gefährlich eingestuftem Fahrverhalten (beispielsweise Handy am Steuer) eingreifen müssen. Diese Zahl gab Justizministerin Sam Tanson in einer parlamentarischen Antwort an den LSAP-Abgeordneten Dan Biancalana bekannt.

Damit wurden deutlich weniger Strafzettel verteilt als in den Vorjahren. 2019 lag die Summe bei 311.968 Abmahnungen, 2018 waren es 281.512. Umgerechnet beläuft sich die Anzahl der im vergangenen Jahr verteilten Bußgelder auf 716 pro Tag im Vergleich zu 854 im Jahr 2019 und 771 im Jahr 2018. Ein Rückgang, der auf die Pandemie zurückzuführen sei, da deutlich weniger Autofahrer unterwegs waren.

116 Haftstrafen

Weiter gibt die Ministerin an, dass 6077 Autofahrer verurteilt wurden. In 4268 Fällen wurde ein Fahrverbot ausgesprochen, 116 Personen wurden zu einer Haftstrafe verurteilt. Insgesamt seien tatsächlich mehr Fahrer vor Gericht gelandet als im Vorjahr (5995).

Zu dieser Summe hinzu kommen noch die schwerwiegenderen Verstöße (Wiederholungstaten, Geschwindigkeitsüberschreitungen über 75 Stundenkilometer innerorts oder über 195 km/h auf der Autobahn), für die Strafmandate erteilt wurden. Im Jahr 2020 gab es 7732 solcher Fälle, gegenüber 9741 im Jahr 2019 und 8499 im Jahr 2018.

(L'essentiel)