Jacques Chirac und seine Besuche in Luxemburg

In seiner Zeit als französischer Präsident hat der am Donnerstag verstorbene Jacques Chirac Luxemburg dreimal besucht.

Am 20. und 21. November 1997 nahmen Jacques Chirac und sein damaliger Premierminister Lionel Jospin an einer außerordentlichen Sitzung des Europäischen Rates in Luxemburg über beschäftigungspolitische Fragen teil. Dieser Rat hatte beschlossen, die Bestimmungen des neuen Titels über die Beschäftigung des Vertrags von Amsterdam vor dem Inkrafttreten des genannten Vertrags (1. Mai 1999) ab 1998 vorzeitig anzuwenden.

Am 22. November 2000 reiste der ehemalige französische Präsident im Rahmen seiner Reise durch die Hauptstädte zur Vorbereitung des Europäischen Rates von Nizza nach Luxemburg. Er wurde von Jean-Claude Juncker, dem damaligen luxemburgischen Premierminister, und Lydie Polfer, damals stellvertretende Premierministerin und Außenministerin, empfangen.

2005 war Jacques Chirac auf Schloss Senningen zu Gast. Jean-Claude Juncker, der damals amtierender Präsident des Europäischen Rates war, hatte ihn eingeladen. Die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten reisten damals abwechselnd nach Luxemburg, um den Europäischen Rat am 16. und 17. Juni 2005 in Brüssel vorzubereiten.

(L'essentiel)