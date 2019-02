Prahlender Serientäter wird in Belgien verurteilt

Man könnte von einer Masche sprechen: 2013 hatte Jérémy L. einen Zollbeamten angefahren, als dieser seinen Fluchtversuch an der Aire de Capellen verhindern wollte. Anschließend wurde er von einem Gericht zu einer achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Allerdings trat er die Strafe nie an und wurde laut Wort mit einem europäischen Haftbefehl gesucht.

In Belgien wird er schließlich erneut verhaftet, als er Beamten die Vorfahrt nimmt und diesen auch noch den Mittelfinger zeigt. Die Polizisten stoppen ihn, doch L. gibt unvermittelt Vollgas und hält direkt auf einen Beamten zu. Der Polizist kann sich durch einen Sprung zur Seite retten. Erst Schüsse auf die Motorhaube halten Jérémy L. schließlich auf. Während seiner Verhaftung hatte er noch mit der Tat in Luxemburg geprahlt und den Polizisten mit dem Tod gedroht.

Wie das Wort berichtet, wurde L. am Mittwoch in Arlon zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt, zudem müsse er eine Buße von 8000 und 1600 Euro ableisten. Sollte das Urteil rechtskräftig werden, muss L. zunächst die Haftstrafe in Belgien und danach die in Luxemburg absitzen.

(L'essentiel)