Belval Plaza soll «Erholungsraum» werden

Firce Capital schätzt die 6,5 Millionen Besucher pro Jahr, die Lage und die große Auswahl an Geschäften am Einkaufszentrum Belval Plaza. «Das Potenzial ist sehr groß, obwohl der Einzelhandel in den letzten Jahren gelitten hat», sagt Christophe Fournage, Präsident von Firce Capital, gegenüber L'essentiel. Aktuell habe die Einkaufspassage allerdings «Schwierigkeiten, Kunden anzuziehen».

Um das zu ändern, will das Unternehmen «ein neues Angebot entwickeln, das keine Wiederholung dessen ist, was in vielen Einkaufszentren in Europa zu finden ist». Es soll mehr in Richtung «Wohn- und Erholungsräume» gehen. «Insbesondere wollen wir Unterhaltung nach Belval bringen», sagt Christophe Fournage.

Die Summe, die für das Belval Plaza geflossen ist, welche von der BIL mit Unterstützung zweier chinesischer Banken finanziert wurde will Firce Capital nicht näher beziffern. Auch «Investorenpartner» wie Saville Capital und Rebus waren beteiligt. Firce Capital hat seinen Sitz hauptsächlich in Paris und Lyon, unterhält aber auch Büros in Luxemburg-Stadt und in Malaga, Spanien.

(jg/L'essentiel)