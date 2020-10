Ausgangssperre soll Zahl der Kontakte begrenzen

Luxemburg bereitet sich darauf vor, im Kampf gegen die Corona-Krise eine Ausgangssperre einzuführen. «Ziel ist es, den Kontakt zwischen Menschen so weit wie möglich zu begrenzen, um die Zirkulation des Virus zu reduzieren. Es gab in den letzten Wochen zu viele Partys im Land», erklärte Liz Thielen, Regierungsberaterin von Premierminister Xavier Bettel (DP). Die Maßnahme richte sich «nicht nur an junge Partygänger, sondern auch an diejenigen, die zu viele Menschen zu sich nach Hause einladen». Diese Äußerungen wurden am Montagabend von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) bestätigt.

«Unwesentliche Kontakte müssen in Frage gestellt werden», erklärte Mars Di Bartolomeo (LSAP). Der Stellvertreter und Vorsitzende des Gesundheitsausschusses bestand auf der Notwendigkeit, «eine starke Botschaft zu senden, nicht nur an junge Menschen, und zu sagen, dass wir nachdenken müssen, bevor wir eine private Party organisieren». Es werde weiterhin möglich sein, zusätzlich zu den im Haushalt lebenden Personen bis zu vier Personen einzuladen. «Aber die Idee ist, im Moment nicht ein Dutzend Leute zu empfangen.» Der Text sollte als «ein Schritt angesehen werden, der darauf abzielt, restriktivere Maßnahmen zu vermeiden, die mehr Schaden anrichten würden», so Mars Di Bartolomeo im Bezug auf einen drohenden Lockdown.

Sondertagung im Plenarsaal

Die Einigung auf 23 Uhr wurde nach Verhandlungen zwischen den verschiedenen Ministern festgelegt. «Wir haben vor allem darauf geachtet, dass es für den Gastronomie-Sektor so wenig Unannehmlichkeiten wie möglich verursacht», erklärte Liz Thielen. Aber die Situation werde «regelmäßig analysiert werden, und wir werden sehen, ob 23 Uhr ausreicht. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Sperre sich je nach Pandemie-Entwicklung nochmal ändert», so die Regierungsberaterin. Zuletzt wurde eine solche Ausgangssperre während des Zweiten Weltkriegs verhängt. «Bei dieser Gesundheitskrise ist alles möglich», räumte Paulette Lenert ein, auch wenn ihr Ziel bleibe, «einen Lockdown zu vermeiden».

Nachdem am Freitag eine grundsätzliche Einigung über eine Ausgangssperre erzielt wurde, arbeiten Rechtsexperten aus den verschiedenen Ministerien aktuell an dem Gesetzentwurf. Es wird erwartet, dass er am Dienstag oder Mittwoch dem Staatsrat vorgelegt wird. Danach wird die Chamber sofort darüber abstimmen. «Eine außerordentliche Sitzung ist für das Wochenende geplant», so eine Sprecherin der Institution, wobei der genaue Tag noch festgelegt werden muss. «Ich hoffe, dass die Ausgangssperre noch vor dem Wochenende beginnen wird, auch wenn ich keinen Druck auf die verschiedenen Institutionen ausüben möchte», fasste Paulette Lenert am Ende ihrer Pressekonferenz am Montag zusammen.

(jg/L'essentiel)