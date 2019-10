«Domino's Pizza» eröffnet Filiale in Luxemburg-​​Stadt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Pizza-Kette «Domino's» eröffnet demnächst eine Filiale in Luxemburg-Stadt. Das Restaurant, das über rund 50 Sitzplätze verfügen soll, zieht in ein Ladenlokal in der Avenue Monterey ein. Nach RTL-Informationen, sollen dort die ersten Pizzen Mitte Dezember über die Theke gehen.

Das Unternehmen sucht derzeit 20 Arbeitskräfte für die Filiale. Der Lieferservice bleibe, wie an anderen «Domino's»-Standorten, das Kerngeschäft. Die Fastfood-Kette hat sich zum Ziel gesetzt, seine Speisen nur neun Minuten nach der Zubereitung dem Kunden an der Haustür zu übergeben.

JOIN THE DOMINO'S FAMILY! Pour l'ouverture prochaine du 1er magasin en Luxembourg càd. Luxembourg-Ville, Nous sommes... Gepostet von Domino's Pizza Luxembourg am Donnerstag, 24. Oktober 2019

(sw/L'essentiel)