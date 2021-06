«Die Gemeinde-​​Finanzen sind stabil geblieben»

«Es ist offensichtlich, dass die Finanzen der Gemeinden durch die Gesundheitskrise in Mitleidenschaft gezogen wurden», sagte Innenministerin Taina Bofferding (LSAP) am Freitag in ihrer Bilanz der Gemeindefinanzen. Wegen des Rückgangs der Steuereinnahmen habe man im vergangenen Jahr 210 Millionen Euro weniger als erwartet erhalten. Mitten in der Krise sei der Verlust für 2020 auf bis zu 420 Millionen Euro geschätzt worden.

Dass der Verlust geringer ausfiel, ließ einen Hauch von Optimismus aufkommen: Die Ministerin verwies darauf, dass «die Finanzen der Gemeinden stabil geblieben sind». Demnach sei die Liquidität fast auf dem Niveau von Januar 2020 geblieben. Emile Eicher, Bürgermeisterin von Clerf und Präsidentin von Syvicol, relativierte auf L'essentiel-Nachfrage die Aussage: «Wir müssen den mehrjährigen Finanzierungsplan berücksichtigen, der bis 2023 läuft. Nach den aktuellen Prognosen wird das Defizit in diesem Jahr 341 Millionen Euro betragen, in den Folgejahren dann 390 und 336 Millionen.» Die Folgen der Krise werden also mehrere Jahre zur spüren sein.

Während der Pandemie sei ein System entwickelt worden, das Gemeinden über bestimmte Indikatoren vor beispielsweise Verschuldung bewahren soll, wie Philippe Schram, Mathematiker in der Abteilung für kommunale Finanzen erklärte. «Wir analysieren die finanzielle Situation», sagte Clara Muller, Leiterin der Abteilung. Dazu stünden das Ministerium und die Gemeinden in regelmäßigem Kontakt, Beamte hinterfragten beispielsweise die Zweckmäßigkeit von Krediten. «Dadurch können Probleme sehr schnell erkannt werden», so Schram. Die Entscheidungsgewalt bliebe letztlich aber bei den Gemeinden.

(jg/L'essentiel)