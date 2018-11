Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Die Luxembourg Art Week

Die vierte Ausgabe der Luxembourg Art Week findet vom 9.bis zum 11. November in der Victor Hugo Halle und im Tramsschapp in der Hauptstadt statt. Es ist eine großartige Gelegenheit zeitgenössische Kunststücke zu erwerben oder einfach nur zu bestaunen. «Fremde Einflüsse aus Asien oder Afrika liegen im Moment sehr stark im Trend. Außerdem bleibt Street Art weiterhin sehr beliebt», sagt Veranstalter Alex Reding. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr 50 Galerien aus ganz Europa zusammenführen.

Das französische Trio L.E.J. stellt sein 2. Album vor

Im Jahr 2015 brachte L.E.J. ein akustisches Medley aus den damaligen Sommerhits raus und feierte damit großen Erfolg. Seither waren Lucie, Elisa und Juliette (L.E.J.) ständig auf Tour und haben sogar bei der Zeremonie der «Victoires de la Musique» einen Preis abgeräumt. Gerade arbeiten die drei Musikerinnen an ihrem zweiten Album «Poupées russes». Fans können das Trio am Freitag live auf der Bühne in der Rockhal sehen.

Worshops und Graffiti-Battles in den Rotondes

Am Samstag findet das «Back to the Books»-Event in den Rotondes statt. Graffiti-Writers werden dort die Basis ihrer Kunst vorstellen. «Als Graffiti in New York geboren wurde, konnten die Künstler nicht malen, sondern nur schreiben. Wir wollen unsere Kunst dem Publikum erklären», sagt Graffiti-Writer Sader (41). Um 16 Uhr findet ein Workshop für Kinder im Alter von 9 bis 15 Jahren statt. Anmeldung ist erforderlich. Außerdem werden Sader und seine Gefährten in sogenannten Graffiti-«Battles» gegeneinander antreten.

Edsun in der Rockhal

Edsun hat sich entschieden – nachdem er bereits unter anderem in Brüssel, Berlin undHamburg auf der Bühne stand – seine Mini-Tour in seinem Heimatland Luxemburg abzuschließen. Der junge Sänger und Tänzer feiert am Samstag in der Rockhal die Veröffentlichung seiner 2. EP «You Are Not Just One Thing» aus dem die Single «Lisa» stammt.

Modellbahn-Ausstellung und -Börse für Groß und Klein in Walferdingen

Am kommenden Wochenende findet im Rahmen der Expo-Trains im Centre Prince Henri in Walferdingen die Modellbahn-Ausstellung und -Börse statt. Kleine und große Kinder werden insgesamt 15 Bahn-Miniaturwelten bewundern können.

Das moderne Kunstmuseum Mudam wird in eine Tanzfläche verwandelt

Am kommenden Wochenende werden der Choreograf Trajal Harrell und seine Tänzer die Räume des Mudam als Tanzfläche nutzen. Sie werden von 10.30 bis 18 Uhr auftreten.

Vorweihnachtlicher Kunsthandwerksmarkt in Oberkorn

Für diejenigen, die ganz früh ihre Weihnachtsgeschenke kaufen wollen, veranstaltet Hobbydiff 94 den Kunsthandwerksmarkt «Winterdreams». Dieser findet am Samstag und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr im Centre Sportif in Oberkorn statt.

(L'essentiel)