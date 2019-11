Schneechaos im Großherzogtum bleibt aus

Artikel per Mail weiterempfehlen

Obwohl an einigen Stellen im Großherzogtum - wie von MeteoLux angekündigt - erste Schneeflocken fielen, ist das große Schneechaos ausgeblieben. MeteoLux aktualisiertee seine Prognosen gegen 7 Uhr morgens und erklärte, dass der gelbe Alarm nur den Norden des Landes betreffe. Die Warnung bleibt bis 16 Uhr gültig.

«Der Schnee ist etwa in Höhen von 400 oder 500 Meter über dem Meeresspiegel angekommen», so ein MeteoLux-Mitarbeiter gegenüber L'essentiel. «Die Temperaturen liegen sehr nahe an der Null-Grad-Grenze, ob es schneit oder nicht ist nur sehr schwer mit Sicherheit vorherzusagen», erklärt der Meteorologe.

Der Verkehr wurde durch das Wetter nicht gestört. «Es gibt keine Vorfälle im Zusammenhang mit Schnee, es hat den Verkehr in keiner Weise beeinträchtigt», so der ACL.

(jg/L'essentiel)