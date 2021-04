Luxemburger brauchen mit am längsten zur Arbeit

Luxemburg gehört in der Europäischen Union zu den Ländern, in denen die Erwerbstätigen besonders viel Zeit für den Weg zur Arbeit einplanen müssen. Das geht aus einer Studie hervor, die das Statistikinstitut Statec am Freitag vorgelegt hat. Im Schnitt braucht die Hälfte der Arbeitnehmer 25 Minuten zum Arbeitsplatz. Zehn Prozent brauchen weniger als zehn Minuten, weitere 13 Prozent mehr als 50 Minuten. Rund zwei Drittel sind zehn bis 39 Minuten unterwegs.

Mit dem Auto oder dem Motorrad brauchen die Menschen hierzulande 20 Minuten oder weniger – genauso wie diejenigen, die mit dem Fahrrad oder dem Roller kommen. Wer zu Fuß geht oder die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, braucht im Schnitt 25 Minuten. «Arbeitnehmer mit längeren Arbeitswegen sind weniger zufrieden mit ihrem Arbeitsplatz und suchen häufiger nach einem anderen Job», so die Autoren der Studie.

Bei lediglich 55 Prozent der luxemburgischen Arbeitnehmer dauert der Weg zur Arbeit weniger als 30 Minuten. Im EU-Schnitt liegt dieser Wert bei 67 Prozent. Einzig die Letten sind in der Union noch länger unterwegs. Dort brauchen nur 48 Prozent weniger als eine halbe Stunde zum Arbeitsplatz. Am schnellsten sind die Deutschen und die Belgier auf der Arbeit. Sie benötigen im Durchschnitt etwa 20 Minuten.

(sw/L'essentiel)