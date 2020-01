Unfall mit drei Autos legt A4 und A13 lahm

A4 Autoroute d'Esch, Rond-Point Raemerich Richtung Croisement Merl in Höhe Pontpierre

Unfall mit mehreren Fahrzeugen, Verkehrsstörung, Überholstreifen blockiert, Gasse für Rettungsfahrzeuge bilden #ACL_A4 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_DE) January 9, 2020

Auf der Autobahn A4 in Richtung Luxemburg-Stadt staut sich am Donnerstagmorgen der Verkehr, weil es in der Nähe von Pontpierre zu einem Unfall gekommen ist. Laut Automobilclub Luxemburg sind dort gegen 6.30 Uhr drei Autos zusammengestoßen.

Gegen 6.45 Uhr blockierten die Unfallwagen die rechte Spur und verursachten erhebliche Verkehrsstörungen. Auf der A4 wird der Stau mit dem morgendlichen Berufsverkehr immer länger. Gegen 8 Uhr reichte er bis zum Kreisverkehr Raemerich in Esch. Sogar die A13 in Richtung A4 ist betroffen. Der Rückstau reicht bis Höhe Kayl.

(L'essentiel)