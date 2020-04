Bausch und Kersch treten vor die Kameras

Die ersten Schritte zur Rückkehr zur Normalität sind seit der Pressekonferenz von Premierminister Xavier Bettel (DP) am Mittwoch angekündigt. Am heutigen Freitag gehen Verkehrs- und Innenminister François Bausch (déi gréng) und Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) auf die Details in ihren jeweiligen Ressorts ein.

Den Livestream der Online-Pressekonferenz können Sie wie immer bei uns verfolgen:

(L'essentiel)