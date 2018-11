Wieder Bettwanzen in der Cinémathèque?

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bereits im Frühjahr 2018 war die Cinémathèque de Luxembourg wegen Bettwanzen für einen Monat geschlossen gewesen. Gibt es nun erneut Parasiten-Befall? Auf jeden Fall hat die Stadt Luxemburg beschlossen, das Kino diesen Freitag vorläufig wieder zu schließen.

Laut den Behörden handelt es sich bei der Entscheidung um eine «Vorsichtsmaßnahme», denn die Ergebnisse einer am Donnerstag durchgeführten Untersuchung auf Bettwanzen war negativ, so die Gemeindeverwaltung in einer Erklärung.

Die Vorführungen in der Cinémathèque sind bis auf weiteres abgesagt, bereits gekaufte Tickets werden zurückerstattet.

(pp/L'essentiel)