Die Luxexpo wird wieder zum Kinderparadies

Die Luxexpo verwandelt sich am kommenden Wochenende wieder in einen riesigen Kinderspielplatz: Hüpfburgen werden aufgeblasen, Bällebäder befüllt und Spielzeuge bereitgestellt. Die «Top Kids»-Messe kehrt am Samstag und Sonntag zum sechsten Mal in die Luxexpo zurück.

«Wir erwarten wieder mehr als 10.000 Besucher», erklärt Valérie Pham vom Veranstalter brain&more und ergänzt: «Viele kommen jedes Jahr, weil es die einzige Messe in Luxemburg ist, die sich voll und ganz der Welt der Kinder widmet.» Die «Top Kids» richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 16 Jahren sowie an Eltern und werdende Eltern.

Die Besucher können sich bei 70 Ausstellern über Bildung, Urlaub, Freizeit und die neuesten Trends informieren. Außerdem stehen wieder kostenlose Workshops wie Kochen, Zeichnen oder Keramikdekoration auf dem Programm. Auf der Bühne präsentieren ein Zauberer und ein Seifenblasenkünstler ihre Kunststücke. Eine Show eines Kampfsportlers für die Eltern ist ebenfalls geplant.

Neu sind die Zwei-Tages-Pässe bei der «Top Kids», da zahlreiche Familien in den vergangenen Jahren an beiden Tagen kamen.

(Séverine Goffin/L'essentiel)