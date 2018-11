Nach Razzien führt Spur zu Luxemburger Unternehmen

Ein weitreichendes Betrugs-Netzwerk konnte durch ein gemeinschaftliche Ermittlung der Police Grand-Ducale und der portugiesichen Polizei in diesen Tagen aufdecken: Im Zusammenhang eines Betrugsfalles mit illegalen Glücksspielautomaten wurde am Donnerstag ein 44-jähriger Mann in Luxemburg verhaftet. Die Ermittlungen verliefen in enger Zusammenarbeit mit den portugiesischen Behörden. Bereits am Dienstag wurden in mehreren Ortschaften im Südes des Landes Razzien durchgeführt. Dabei wurden eine Reihe von Spielautomaten beschlagnahmt.

Wie portugiesische Medien berichteten, wurden im Großherzogtum bei sechs Hausdurchsuchungen insgesamt 114 Maschinen sowie vier Computerserver beschlagnahmt. Alleine im vergangenen Jahr sollen rund 80 Millionen Euro durch die Betrugsmasche ergaunert worden sein. Bei Durchsuchungen in Portugal wurden laut der Zeitung Diário de Noticias etwa 20 Personen verhaftet, die zu einem größeren Netzwerk mit geschätzt 100 Personen gehören. Sie werden der Steuerhinterziehung, des illegalen Glücksspiels und der organisierten Bandenkriminalität angeklagt. Teil dessen ist auch die illegale Nutzung von Online-Plattformen für Glücksspiele, die bis in die Schweiz, Frankreich, Belgien, Brasilien, Mosambik und auch Luxemburg zurückverfolgt werden konnten.

Nach Informationen, die L'essentiel vorliegen, handelt es sich bei dem betreffenden Luxemburger Unternehmen um Concept Kiosk mit Sitz in Sanem. Im vergangenen Juni behauptete die Firma, dass die Einnahmen aus den Spielautomaten «in vollem Umfang weitergegeben» wurden – an die Fondatioun Kriibskrank Kanner, die die Familien krebskranker Kinder unterstützt. Während die Spielautomaten schätzungsweise Hunderttausende Euro pro Monat generierten, habe der karitative Verband allerdings nur einen winzigen Bruchteil dieser Einnahmen erhalten.

(Mathieu Vacon/L´essentiel)