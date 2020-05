Luxemburg gibt 10 Millionen Masken an Grenzgänger

Die Luxemburger Regierung hatte angekündigt auch Grenzgänger mit 50 Atemschutzmasken auszustatten. Nachdem Premierminister Xavier Bettel (DP) Anfang der Woche eine erneute Verteilung angekündigt hatte, sind nun weitere Details verkündet worden. Die großherzogliche Armee, die die Ausgabe organsiert, hat am Freitagmorgen mitgeteilt an welchen zwölf Standorten die Masken ausgegeben werden. Ab Montag, 11. Mai, sind die Verteilstationen von 7 bis 19 Uhr in Betrieb. An den Wochenenden können Grenzgänger ihre Maskenpakete von 9 bis 17 Uhr in Empfang nehmen. Eine Ausnahme gibt es: Am Feiertag, den 21. Mai sind nur die Standorte Findel und Esch-Belval von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Jeder Grenzgänger erhält einen Brief mit einem Abholschein. Um einen zu großen Zustrom zu vermeiden, wird der Versand dieser Briefe auf fünf Tage verteilt. Die Armee wird dafür sorgen, dass die Hygienebedingungen vor Ort eingehalten werden und dass jeder Beleg nur einmal verwendet wird. Sie können übrigens auch die Masken Ihrer Kollegen mitnehmen, wenn Sie deren Abholschein mitbringen. Sie sollten auch ein Ausweisdokument mitbringen.

Drive-In oder Walk-by

Dies wird den 205.000 Grenzgängern helfen, sich auf die in Luxemburg und in den Nachbarländern beginnende Lockerungsphase vorzubereiten. Insgesamt wird die Armee somit zehn Millionen Atemschutzmasken an die Angestellten aus den Nachbarländern verteilen, die in Luxemburg arbeiten.

Entlang der Grenzen und in der Hauptstadt und ihrer Umgebung gelegen, sind einige der Verteilstationen mit dem Auto erreichbar, wie etwa am Findel, in Belval oder Ulflingen. Andere sind für Fußgänger zugänglich, wie die Rotondes oder die Seilbahn auf dem Kirchberg. Sie finden alle ausgewiesenen Standorte auf der Karte am Anfang des Artikels.

(jw/L'essentiel)