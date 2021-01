Impfungen in den Krankenhäusern gestartet

Nach dem Impfzentrum Limpertsberg und den elf Alters- und Pflegeheimen des Landes haben die Coronaimpfungennun auch in den Krankenhäusern begonnen. Insgesamt sollen dort mehr als 12.000 Menschen geimpft werden. Während die Kampagne im Nordspidol (CHDN) am Mittwoch beginnen soll, impfen das Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL), das Centre Hospitalier Émile-Mayrisch (CHEM) in Esch und die Hôpitaux Robert-Schuman (HRS) in Kirchberg seit Dienstag ihre Mitarbeiter.

«Wir haben denjenigen Priorität eingeräumt, die direkten Kontakt mit den Corona-Patienten haben, beispielsweise in der Notaufnahme oder auf der Intensivstation», erklärt Dr. Gérard Schockmel, Infektiologe am HRS. Vom Arzt bis zum Wartungsarbeiter erfolgt die Impfung also nach Fachgebiet und nicht nach Stellung.

Bis Ende März sollen alle Freiwilligen im HRS geimpft sein, sagt Generaldirektor Claude Schummer und erklärt: «Danach wollen wir auch unsere gefährdeten Patienten impfen und uns an der Impfaktion für die Bevölkerung beteiligen». Eine Umfrage unter den Mitarbeitern ergab, dass 54 Prozent sofort geimpft werden wollen und 14 Prozent die Impfung ablehnen. «Alle anderen wollen noch abwarten», sagt Schummer. Im HRS sollen zunächst 3700 Menschen geimpft werden. Bislang sind dort 3510 Dosen verfügbar.

Genug, um in den nächsten drei Monaten 1755 Menschen im HRS, dem Rehazentrum und Omega 90 zu impfen. Die Impfung dauert etwa 18 Minuten pro Person – über ein Reservierungssystem will das HRS künftig 96 Personen pro Tag zu impfen. Im CHEM werden am heutigen Dienstag 48 Pflegekräfte und medizinisches Personal geimpft. Danach sollen auch hier pro Tag 96 Personen geimpft werden

(Nicolas Martin/ L'essentiel)