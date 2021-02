Luxembourg Open Air auf September verschoben

Das «Luxembourg Open Air» hatte bei der ersten Ausgabe 2019 vor der Philharmonie seine Fans im Sturm erobert, doch die Coronavirus-Pandemie bremste den Aufstieg des jungen Elektro-Festivals. Nach der Verschiebung vom Corona-Jahr auf den 24. und 25. April 2021, wurde nun erneut umgeplant. Die zweite Auflage soll nun am 11. und 12. September stattfinden. Die Organisatoren setzen darauf, dass sich die gesundheitliche Situation bis dahin verbessert.

«Das gesamte Team war der Meinung, dass die anfängliche Verschiebung auf April 2021 es ermöglichen würde, das Festival sicher durchzuführen und den Teilnehmern das musikalische Erlebnis zu bieten, das sie verdienen» teilten die Organisatoren am Freitag mit. Leider mache die Ausnahmesituation im Zusammenhang mit der Gesundheitskrise dies unmöglich. «Die Gesundheit und Sicherheit aller bleibt unsere Priorität», so die Organisatoren in einer am Freitag veröffentlichten Erklärung.

Die gute Nachricht für die Fans ist, dass das Line-Up unverändert bleibt: Quintino, Michael Calfan, Justin Mylo, Danko, Smack und Iceleak werden dabei sein. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Diejenigen, die es nicht zu den neuen Terminen schaffen, haben die Möglichkeit, ihr Ticket weiterzuverkaufen oder den Namen auf dem Ticket zu ändern. Alle Informationen finden Sie auf der «LOA»-Website.

(Thomas Holzer/L'essentiel)