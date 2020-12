Luxemburger Horesca sieht Existenzen bedroht

Während die Regierung am Mittwoch die Verlängerung des Teil-Lockdowns als alternativlos bezeichnet, reagiert der Branchenverband Horesca mit Unverständnis auf die Ankündigung. In einer Mitteilung des Verbandes, der auf Facebook verbreitet wurde, heißt es, die Horesca bedauere die Schließung. Sie treffe einen Sektor, der bereits durch den ersten Lockdown einiges habe einstecken müssen. Den Hotels, Restaurants und Cafés fehle es außerdem an der nötigen Liquidität, da der Staat seiner Verantwortung nicht nachkomme, heißt es weiter.

Man sei erstaunt, wie schnell das Parlament Gesetze verabschiede, die die Geschäfte der Branche zum erliegen brächten. Beim Branchenverband fragt man sich, warum für die Hilfsmaßnahmen nicht das gleiche Tempo an den Tag gelegt werde.

Obwohl seit Beginn der Pandemie Hilfen angekündigt wurden, scheinen einige Betriebe immer noch auf Entschädigungszahlungen für die angeordneten Schließungen zu warten. Dies betrachtet man beim Verband als unfair gegenüber den Mitgliedsunternehmen. Schließlich hätten diese ihre «Solidarität» dadurch gezeigt, dass sie «alles Mögliche getan» hätten, um ihrer Rolle als «verantwortungsbewusste Akteure» gerecht zu werden.

(th/L'essentiel)