Explosion in Munitionslager fordert zwei Tote

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei der Luxemburger Armee ist am Donnerstagmorgen ein Munitionslager explodiert. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurden bei dem Zwischenfall gegen 10.30 Uhr zwei Unteroffiziere getötet und zwei weitere Personen verletzt.

Die vier Opfer arbeiteten mit einer Artilleriegranate in einem Hangar des Lagers, als sich die Explosion ereignete. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Untersuchung an, um die Ursachen für den Zwischenfall zu klären. In Waldhof befindet sich der Minenräumdienst der luxemburgischen Armee.

Das Lager wurde weiträumig abgesperrt, zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Verteidigungsminister François Bausch hat wegen des Vorfalls seine Dienstreise in Belgien abgebrochen und eine Pressekonferenz in Luxemburg anberaumt. Der Minister und der Stabschef der Armee, Alain Duschène, stehen der Presse um 16.30 Uhr Rede und Antwort.

(sw/L'essentiel)