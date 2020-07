Lenert sitzt bei Pariser Parade in der ersten Reihe

Die Feierlichkeiten zum französischen Nationalfeiertag waren für die französische Regierung auch Anlass, seinen europäischen Nachbarn «Danke» zu sagen. Dabei stand auch Luxemburg im Pariser Rampenlicht. Eine Delegation der luxemburgischen Armee, bestehend aus vier Soldaten, marschierte während der Parade über die Place de la Concorde, vorbei an der Ehrentribüne. Auf der Tribüne hatte auch Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) Platz genommen, neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dessen Ehefrau Brigitte.

Im Anschluss an die «Mini-Parade» ging es für die luxemburgische Ministerin mit ihren Amtskollegen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Mittagessen mit dem französischen Gesundheitsminister Olivier Véran. Der Gastgeber nutze das Zusammentreffen für eine lebhafte Würdigung der Hilfeleistungen der Länder in der Corona-Krise. Luxemburg und die anderen Länder hatten in der Krise französische Patienten aufgenommen, insbesondere aus der Region Grand Est. Dort waren die Krankenhäuser während der Krise an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen.

Via Twitter veröffentlichte Véran ein Foto, das Paulette Lenert im Kreis der Kollegen zeigt. «Europäische Solidarität besteht nicht nur aus Worten, sondern aus Taten. Und sie haben Leben gerettet. Auf dem Höhepunkt der Krise nahmen unsere europäischen Nachbarn französische Patienten auf, um unsere Intensivstationen zu entlasten. Am 14. Juli wollte ich ihnen dafür danken», schreibt der französische Gesundheitsminister über seinen Post.

La solidarité européenne, ce ne sont pas que des mots, ce sont des actes. Et ils ont sauvé des vies. Au plus fort de la crise, nos voisins européens ont accueilli des malades Français pour soulager nos services de réanimation. En ce #14juillet, j’ai tenu à les en remercier ! ???????? pic.twitter.com/6GeUvayWl1 — Olivier Véran (@olivierveran) July 14, 2020

(th/L'essentiel)