Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Messe Bastelmaterial für kreative Köpfe

Bastler und kreative Köpfe aufgepasst! Von Freitag. 10. Januar, bis Sonntag, 12. Januar, findet in der Luxexpo The Box die 8. Auflage der ExpoCreativ Luxemburg-Messe statt. Etwa 140 Aussteller bieten tolle Produkte und zahlreiche Workshops an. Wolle, Stoffe, Sticken, Scrapbooking, Perlen, Stempel, Papiere – hier gibt es alles.

Ballet Ein Riesenklassiker in der Rockhal

Das Schwanensee-Ballet gehört zu den großen Klassikern. Am Sonntag, 20 Uhr, präsentiert das St. Petersburg Festival Ballet in der Rockhal das Stück zur Musik des russischen Komponisten Pjotr Illjitsch Tschaikowski. Verantwortlich für das grandiose Bühnebild ist der Theater-Designer Vjatscheslav Okunev, der unter anderem für La Scala in Mailand tätig ist.

Ausschnitt aus dem «Schwanensee»:

Service Gegenstände bekommen neues Leben eingehaucht

Ein Toaster, ein Fahrrad, ein Kleid, ein Stuhl, ein Spielzeug... zu reparieren? Das Repair Café Minett ist am Samstagmorgen in der Differdinger Jugendfabrik zu Gast. Die Veranstaltung wird organisiert vom CELL Transition hub in Luxemburg, der Gemeinde Differdingen und dem Jugendtreff Déifferdang. Freiwillige helfen die Besucher, alles zu reparieren, was nicht mehr geht. Ein gute Gelegenheit, Ideen und Erfahrungen mit Mitbürgern auszutauschen, ein leckeren Stück Kuchen zu essen, Geld zu sparen und gleichzeitig auch noch die Umwelt zu schonen.

Kunst Fotoausstellung

Vom 9. Januar bis zum 1. Februar ist in der Galerie des Escher Theaters der Salon d'Auteurs des Photo Club Esch geöffnet. Anlässlich der 26. Auflage können die Besucher die Werke verschiedener Fotografen bewundern.

Theater Improvisationsbattle in Luxemburg

Am Samstag, 20 Uhr, findet im Theater Le 10 in der Hauptstadt der Grand Catch Impro statt. Zu diesem Anlass trifft Luxemburg auf Frankreich: in einem Theater-Battle auf der Bühne.

Tanz K-Pop im Rampenlicht

Der Fanclub der asiatischen Kultur RevolAsia organisiert am Samstag, 14 Uhr, vor dem Luxemburger Hauptbahnhof ein K-Pop-Tanztreffen.

K-Pop-Tanz im Überblick:

Fest Russisches Neujahr

Das alte russische Neujahr wird am 14. Januar gefeiert. Zu diesem Anlass finden bereits an diesem Wochenende die Luxemburger Partylöwen in zahlreichen Bars und Clubs der Hauptstadt die richtige Unterhaltung.

