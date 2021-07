«Die Menschen waren ein Licht in der Hölle»

Nach der Überschwemmungskatastrophe haben viele Menschen sich engagiert, um den Opfern zu helfen. So auch Michel François, der eine große Solidaritätsaktion für Hochwasseropfer in Luxemburg und Belgien gestartet hat. Als er seinen Nachbarn geholfen habe die Hochwasserschäden zu beseitigen, sei dem gebürtigen Belgier das Ausmaß der Zerstörung erst richtig klar geworden. «Als ich die ersten Bilder in den sozialen Medien sah, wurde mir klar, dass ich unbedingt etwas unternehmen muss», sagt François, der seit mehr als 20 Jahren im Großherzogtum lebt.

«Ich habe mir drei Tage frei genommen»

Mit ein paar Telefonaten sei es François gelungen, einen Transporter kostenlos zu mieten. Außerdem habe er sich an seinen Freundeskreis und an unterschiedlichen Betriebe gewandt, um Spenden zu sammeln. «Ich habe drei Tage frei genommen und habe unterschiedliche Kontaktquellen genutzt», erklärt er. Nach einem Appell auf L’essentiel Radio, habe er von allen Seiten Hilfe angeboten bekommen – unter anderem von Marcia aus Esch/Alzette, «die großartige Arbeit leistete».

Mit einem Anhänger voller Lebensmittel, Getränke und Material sei er zum Roten Kreuz in Luxemburg und Belgien gefahren. «Man muss es mit seinen eigenen Augen sehen, um zu verstehen, in welcher Notlage diese Menschen sich befinden. Viele von ihnen haben fast alles verloren. Bei anderen wird es Monate dauern, bis ihr Haus wieder bewohnbar ist», sagt er.

«Kaum gegessen und geschlafen»

Von der Hilfsbereitschaft sei François überwältigt gewesen: «Diese Menschen waren wie ein Licht inmitten dieser Hölle», sagt er. Mehrere Tage lang hätten François und die Helfer kaum geschlafen und gegessen: «Das ist nicht so schlimm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei all diejenigen, die sich eingesetzt haben. Die Überschwemmungsopfer werden in den kommenden Monaten weiterhin auf die Hilfe angewiesen sein.»

(mc/L'essentiel)