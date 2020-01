Illegaler Müll in Frankreich abgefangen

An Luxemburgs Grenze zu Frankreich wurde am Freitag in einer großangelegten Aktion nach illegalen Mülltransporten gefahndet. An dem Einsatz waren neben der Luxemburger Umweltverwaltung auch Polizeibeamte aus dem Großherzogtum und Frankreich beteiligt. Das teilte die Umweltverwaltung am Dienstag mit.

Auf der französischen Seite gingen den Beamten zweieinhalb Tonnen illegalen Abfalls ins Netz. Davon zwei Tonnen Schutt und 500 Kilo Abfall in Müllsäcken. Die Beamten bezogen auf beiden Seiten der Grenze Stellung. Die Franzosen bauten ihre Kontrollen auf der D16 in Audun-le-Tiche und auf der Umgehungsstraße von Micheville auf. Die Police Grand-Ducale war in der Rue de France in Belval und in der Rue de Martyrs in Rümelingen nahe der Grenze zu Ottange mit Beamten an der Kontrolle beteiligt.

Die Unternehmen, deren Fahrzeuge beim Schmuggeln des Mülls auf frischer Tat erwischt wurden, machten sich strafbar, stellte die Umweltverwaltung klar. Die Zahl der illegalen Mülldeponien im französischen Grenzgebiet zu Luxemburg ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Dieser Anstieg legt die Vermutung nahe, dass in Luxemburg Müllhändler illegalen Geschäften nachgehen. Umweltaktivisten hatten bei einer Aufräumaktion im Grenzgebiet innerhalb eines halben Tages rund acht Tonnen Abfall gesammelt. Drei Tage später tauchte in den gleichen Gebieten neuer Müll auf.

(L'essentiel)