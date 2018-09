Polizisten ab 2019 mit Bodycams unterwegs

«Wir wollen damit vor allem die Polizisten im Einsatz schützen», sagt der Minister für Innere Sicherheit, Étienne Schneider (LSAP), als er am Mittwoch das Pilotprojekt vorstellte, das Beamte der Police Grand-Ducale mit Bodycams ausrüsten soll. «Wir verhandeln derzeit mit den Gewerkschaften und hoffen, Anfang 2019 eine Testphase starten zu können», ergänzte Schneider.

Der Test soll ein Jahr lang laufen. Einige Polizeibeamten können in diesem Zeitraum auf freiwilliger Basis eine der tragbaren Kameras auf Brusthöhe an ihrer Uniform anbringen. Die Geräte müssen für die Bürger gut sichtbar sein. Ein Signal zeigt zudem an, ob eine Aufzeichnung läuft. «Die Kameras werden vor allem in sensiblen Gebieten eingesetzt, insbesondere in der Nähe des Luxemburger Bahnhofs», so Schneider.

Abschreckende Wirkung

«Wir schlagen vor, dass die Kameras nicht ständig filmen. Die Beamten sollen sie bei Bedarf einschalten», erklärt Donat Donven, stellvertretender Direktor der Police Grand-Ducale. Für die Testphase wollen die Behörden sechs bis acht der Geräte kaufen. Im Vorfeld habe sich die Luxemburger Polizei nach den Erfahrungen von Beamten im Ausland erkundigt, insbesondere in Frankreich und Deutschland. «Dort wurde ein Rückgang der Aggression gegen Polizisten und weniger Spannungen zwischen Polizei und Bevölkerung beobachtet», sagt Donven.

Wie in anderen Ländern sei auch in Luxemburg zu beobachten, dass bei einem Teil der Bevölkerung die Hemmschwelle Polizisten zu beleidigen oder sogar anzugreifen gesunken ist. «Es gibt immer mehr Menschen, die den Anweisungen der Beamten nicht mehr nachkommen», so Donven weiter. Oft gebe es lange Diskussionen, die manchmal in Gewalt umschwenkten. Die Kameras sollen eine abschreckende Wirkung haben. Die Behörden arbeiten an einer Rechtsgrundlage, damit die Aufnahmen vor Gericht verwendet werden können.

(jg/L'essentiel)