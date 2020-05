Die meisten Zugezogenen sind Franzosen

Unter den Migranten in Luxemburg stellen die Franzosen immer noch den größten Anteil. Dies geht aus der jüngsten Veröffentlichung («Luxemburg, Land der Einwanderung») des nationalen Instituts für Statistik und Wirtschaftsstudien (Statec) hervor. Demnach betrug 2019 der Wanderungssaldo (Differenz zwischen denen, die sich im Großherzogtum niederlassen und denen, die es verlassen) der Franzosen +1.637 Personen. Somit stellen sie mit 14,8 Prozent den größten Anteil der Migranten. Gefolgt von Italienern (9,2 Prozent) und Portugiesen (8,9 Prozent). Belgische Migranten stehen ihrerseits auf Platz sieben.

Nach Angaben des Statistikinstituts ist der «Hauptfaktor» für die Einwanderung in das Großherzogtum die Arbeit. Demnach hänge die Migration zur Erwerbstätigkeit einerseits von der wirtschaftlichen Situation in Luxemburg (Krise oder starkes Wirtschaftswachstum) und andererseits von der sozioökonomischen Situation in den Herkunftsländern ab (hohe Arbeitslosigkeit, Unterschiede im Lohnniveau, Mangel an Arbeitsplätzen, usw.).

Viele ziehen wegen der hohen Wohnkosten ins Ausland

Darüber hinaus ist die Einwanderung in das Großherzogtum nicht auf dem gesamten Staatsgebiet homogen, stellt Statec fest. So nahmen die Stadt Luxemburg, Esch-sur-Alzette und Differdange zwischen 2010 und 2019 die meisten Einwanderer auf.

Gleichzeitig stellt das statistische Amt fest, dass der Wanderungssaldo der Luxemburger auch 2019 noch negativ war (-1.067 Personen) – wie jedes Jahr seit 1999. Doch die meisten Luxemburger (84 Prozent im Jahr 2019), die das Land verlassen, lassen sich in einem der drei Nachbarländer nieder, so Statec weiter. Ein großer Teil von ihnen arbeite demnach weiterhin im Land, habe sich aber aufgrund der hohen Wohnkosten im Ausland niedergelassen», heißt es.

(ol/L'essentiel)