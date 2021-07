Nachwuchs bei Roten Pandas im Parc Merveilleux

Der Parc Merveilleux hat seit dem 13. Juni zwei neue kleine Bewohner. Pünktlich zum Muttertag haben zwei Rote Pandas das Licht der Welt erblickt. Nila und Rani, so die Namen der beiden Mädchen, seien für die Tierpfleger eine Überraschung gewesen. Die Mutter Reva, geboren im Juni 2018, und Vater Nishu, geboren im Juni 2020, leben erst seit November vergangenen Jahres zusammen und sind noch sehr jung.

«Sie haben sich zwar von Anfang an gut verstanden, aber so schnell haben wir nicht mit Nachwuchs gerechnet. Es ist also ein kleines Wunder», sagt Tierpflegerin Maxime Stalter. Die Paarungszeit der Roten Pandas ist von Januar bis März, die Wurfzeit von Juni bis Juli.

Bei der Geburt wogen die Babys nur 198 beziehungsweise 202 Gramm. Mittlerweile bringen sie schon stattliche 412 und und 428 Gramm auf die Waage. Nila und Rani leben zusammen mit ihren Eltern im Gehege. Allerdings sieht man sie nach Angeben des Parks aktuell nur selten, wenn die Mutter mit ihnen das Haus verlässt.

(sw/L'essentiel)