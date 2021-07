Frauen bekommen ihr erstes Kind immer später

Längeres Studium, Karriere, immer spätere erste Eheschließungen: Die Gründe, weshalb Frauen immer später Mütter werden sind vielfältig.

Wie aus einer Eurostat-Studie über Bevölkerung und Demografie in der EU hervorgeht, ist in Luxemburg das durchschnittliche Alter von Frauen bei der Geburt des ersten Kindes von 28,5 Jahren in 2006 auf 31,1 Jahren (29,4 Jahren in der EU) im Jahr 2019 gestiegen. Damit gehört Luxemburg hinter Spanien und Italien zu den Ländern, in denen Frauen am ältesten sind, wenn sie zum ersten Mal Mütter werden. Gleichzeitig steigt der Anteil der Geburten bei Müttern im Alter von über 40 Jahren seit 2001 ständig weiter. Während sie zu dieser Zeit nur 2,5 Prozent der Geburten darstellten, ist der Anteil 2019 auf 6,8 Prozent gestiegen.

Die Geburtenrate ging zwischen 2001 und 2019 mehr oder weniger stetig zurück, bevor sie 2020 wieder anstieg. Die Anzahl der Geburten lag 2001 bei 12,4 Geburten pro 1000 Einwohner, bei 10 Geburten 2019 und bei 10,2 im Jahr 2020. Dementsprechend bleibt diese Rate höher als der europäische Durchschnitt (10,2 in 2001, 9,3 in 2019 und 9,1 in 2020). Die Anzahl der Geburten ist 2020 zwar gestiegen, doch die Geburtenrate ist seit 2001 drastisch gesunken. Während 2001 durchschnittlich noch 1,66 Kinder je Frau geboren wurde, sind es heute noch 1,34.

